Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Проект нового свода правил русского языка требует тщательной доработки. В том виде, в котором документ представлен, обсуждать нечего. Так считает заведующая кафедрой иностранных языков и речевых коммуникаций Южно-Российского института управления РАНХиГС Нина Котова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книги на русском языке

«Сразу скажу, что отношусь к специалистам, признающим динамику языка (не только русского, любого), но поддерживают разумные изменения. К сожалению, последние десятилетия язык меняется стремительно, затрагивая самую сакральную сторону — самобытность языка. […] Впечатление от документа: требует доработки, пояснений, не годится как проект, выставляемый на обсуждение профессионального сообщества и общественности, поскольку необходимо на протяжении 131 страниц между информацией о правописании букв найти то новое, что авторы вносят в документ. Факт, который однозначно вызовет бурю эмоций, негативных статей и мнений экспертов», — поделилась Нина Котова.

По её словам, проект документа содержит вступление и новые правила орфографии, которые представлены в виде частей «Полного академического справочника». Тем не менее, есть в нём и актуальная информация, например, по написанию слов, которые до сих пор не регламентированы, обновлены правила написания буквы «э», даны и другие рекомендации.

«Как бы ни менялась жизнь и вместе с ней русский язык, наша задача — сохранить уважительное и благодарное отношение к родному языку. Остаётся надеяться, что документ разрабатывается ответственными людьми, профессионалами и в ближайшее время мы увидим достойный текст с необходимыми поправками и уточнениями», — высказала мнение эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что проект постановления российского правительства о новых правилах русской орфографии и пунктуации разработан Минпросвещения РФ. Текст был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе отмечается, что в русском языке произошли изменения, включая новые слова, а также такие конструкции, для которых не предусмотрено существующих на данный момент правил. Новая редакция свода правил должна устранить «фрагментарность правил 1956 года», считают составители.