Бишкек, , 15:08 — REGNUM Бизнес-сообщество в Киргизии надеялось, что после налоговой реформы удастся улучшить ситуацию в сфере налогового администрирования. Об этом заявил глава Международного делового совета Аскар Сыдыков на парламентских слушаниях по новой редакции налогового кодекса.

Налог на дождь Цитата из мф Чиполино. реж Дежкин Борис. 1961. СССР

«Но ожидания не оправдались. Налоговый кодекс остаётся сложным для понимания рядовыми гражданами, и в нём слишком много противоречий. Этот кодекс не отвечает современным реалиям, и от старого отличается только изменениями, носящими косметический характер», — подчеркнул он.

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Сыдыков акцентировал внимание на том, что передача функции дознания налоговой службе, по мнению бизнес-сообщества республики, может привести к значительному росту коррупции.

«Налоговая служба получит дополнительные рычаги, позволяющие оказывать давление на предпринимателей. Раньше в Киргизии существовала налоговая полиция, которая имела аналогичные полномочия, но она была упразднена, поскольку её признали карательным органом», — резюмировал он.

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