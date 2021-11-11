Куала-Лумпур, , 15:07 — REGNUM Малайзия разрешит иностранным гражданам въезд в страну с 1 января 2022 года, чтобы возродить туризм, который пострадал в результате пандемии коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии Eric Teoh

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Государственный советник, который также является бывшим премьер-министром Малайзии, Мухиддин Ясин, заявил, что это решение было принято после того, как правительство осознало, что восстановление индустрии туризма идет медленно без иностранных граждан.

Малайзия приняла это решение после того, как за последние несколько недель количество случаев заражения коронавирусом снизилось.

Правительство также продолжает расширять программу вакцинации населения. По данным правительства Малайзии, на данный момент вакцинировано более трех четвертей населения страны или 32 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки выявили 6243 случая заражения коронавирусом нового типа.

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