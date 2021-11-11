Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Сотрудники службы государственного инспектора Грузии начали проверку жалобы бывшего президента республики Михаила Саакашвили на избиение со стороны персонала тюрьмы. Об этом сообщил журналистам следователь ведомства Георгий Микеладзе.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«После допроса изъяли одежду, было осмотрено место происшествия. Визуально на теле следы повреждений не нашли. Для понимания этого вопроса требуются специальные знания. Поэтому было проведено медицинское обследование», — сказал Микеладзе.

Он сообщил, что результаты медицинской экспертизы будут представлены общественности позже. Адвокат экс-президента Шота Тутберидзе заявил, что Микеладзе не присутствовал на допросе Саакашвили.

Тутберидзе также сообщил, что видел травмы на ногах своего клиента. Он заявил, что повреждения были сфотографированы. Юрист также сообщил, что у Саакашвили изъяли порванные штаны и свитер. Адвокат заявил, что будет настаивать на «серьёзном» обследовании.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек. При этом сторонники Саакашвили заявляют, что он может умереть и требуют перевести его в клинику, но не в тюремную, а в частную. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при помещении его тюремную палату.

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