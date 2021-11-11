Уфа, 11 ноября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Обновлять автопарк продолжают региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Екатерина 9389894 Мусоровозы

Сообщается, что «Спецавтохозяйство по уборке города» (региональный оператор по обращению с ТКО по зоне №1) получило пять мусоровозов на базе автомобиля «МАЗ». Продуманная конструкция кузова «МАЗ» позволит минимизировать возможную утечку органики и жидкостей, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что техника оснащена спутниковой системой слежения ГЛОНАСС, поэтому логистические службы и специалисты центра управления регионом каждый день смогут отслеживать соблюдение графика вывоза отходов в режиме онлайн.

В настоящее время в автопарке регоператоров по обращению с ТКО в Башкирии насчитывается свыше 800 единиц техники.

Отмечается, что в регионе за последние два года регоператоры получили субсидии по 50 млн рублей на приобретение 76 единиц техники. В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология» Башкирии в помощь регоператорам было выделено 341 млн рублей.