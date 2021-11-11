Бишкек, 11 ноября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии провели в Бишкеке, в Оше и в Чуйской области спецоперации, в ходе которых задержали сразу несколько лидеров религиозно-экстремистской группировки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Среди задержанных оказались двое иностранцев, один из которых объявлен в розыск у себя на родине.

По информации киргизских спецслужб, задержанные создали подпольную экстремистскую сеть как в столице республики, так и в её северных и южных регионах.

Они специализировались не только на распространении запрещенной религиозной литературы, но также и на вовлечении несовершеннолетних граждан в свою противозаконную деятельность.

Злоумышленников поймали с поличным, когда на очередном своём собрании они подвергли идейной обработке группу детей и подростков.

В ходе обысков по местам проживания членов подпольных экстремистских ячеек силовики обнаружили и изъяли большое количество запрещенной литературы, а также компакт-диски и флешки с религиозно-экстремистской информацией.