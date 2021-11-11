Владикавказ, 11 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Северной Осетии в 2021 году получат собственное жилье еще 80 детей-сирот. В настоящее время уполномоченные органы провели аукционы на покупку 71 квартиры. Остальные девять квартир находятся в стадии завершения покупки, сообщила 9 ноября в ходе совещания правительства вице-премьер Лариса Туганова.

(сс) Rowan Peter Квартиры

«В настоящее время аукционы состоялись по 71 квартире, еще девять квартир на стадии торгов», — говорится в сообщении пресс-службы региона.

Как отметили в минсоцразвития РСО-Алании, в настоящее время ждет получения своих квартир 1431 человек из данной категории. Ежегодно при помощи федерального центра решается вопрос с жильем для 60−70 человек. Так, в 2020 году были предоставлены в собственность квартиры 73 детям-сиротам.

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