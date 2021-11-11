Калуга, , 18:14 — REGNUM В Калужской области наблюдается рост экспорта товаров, который по итогам восьми месяцев 2021 года на 40% превысил допандемийный уровень, сообщает 11 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра экономического развития региона Анну Королеву.

Представители калужских лучших предприятий экспортёров Фото Агентства развитие бизнеса Калужской области.

«Экспорт является одним из основных приоритетов развития региональной экономики. В 2020 году его объем был на уровне 2019 года, а в 2021-м мы сумели на 40% превысить допандемийный уровень. Уже в 125 странах мира знают продукцию Калужской области. Отраслевая структура регионального экспорта — это не только тяжелое машиностроение, а абсолютно разные сферы», — отметила Анна Королева.

Поддержку предприятиям Калужской области, осваивающим зарубежные рынки, оказывает региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), созданный на базе Агентства развития бизнеса. В 2021 году клиентами Центра из числа малых и средних предприятий было заключено экспортных контрактов на сумму 15 миллионов долларов.

Член Общественной палаты Калужской области Сергей Верхоламочкин на заседаниикруглого стола на тему «Меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях новых ограничительных мероприятий» отметил, что сейчас в более выгодном положении оказались компании, работающие со всеми соответствиями закона. Наиболее востребованные меры связаны с выплатами из бюджета для оплаты труда сотрудников в период выходных дней. Это является одним из условий финансовой поддержки. Он предложил расширить виды ОКВЭДов, котором предусмотрена помощь. На основе круглого стола, предложения будут переданы в Государственную Думу РФ.

На церемонии награждения победителей регионального конкурса «Экспортер года». Из 25 компаний было выявлено шесть лучших предприятий в номинациях: сфера промышленности, высокие технологии, АПК, сфера услуг, лучший трейдер и прорыв года. В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» победителем стал производитель автомобильной электроники Pandora ООО «Пандора Трейд». В области высоких технологий лауреатом стало ЗАО «Циклотрон», занимающееся выпуском циклотронных радиоактивных изотопов и источников излучения. В сфере АПК лучшим экспортером признано ООО «Диал-К», которое производит кондитерскую продукцию под брендом «Хлебный Спас». Проектировщик быстровозводимых зданий ООО «Обнинск Сталь Проект» признан экспортером года в сфере услуг. Поставщик на рынке посуды ООО «Коралл» забрал статуэтку «Трейдер года». «Прорывом года» названы достижения производителя медицинского оборудования ООО «Листон». Компания поставляет лабораторные центрифуги, аквадистиляторы, деструкторы и прочее в 62 страны. Это рекорд для Калужской области. Мероприятие организованно в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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