Ярославль, 11 ноября 2021, 14:58 — REGNUM В Ярославской области COVID-19 после вакцинации переболело 12 тысяч 800 человек из 410 тысяч полностью привитых. Об этом заявила заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталия Евсеевич.
Рассказала Наталия Евсеевич и про то, что большинство людей, лечащихся на реанимационных койках, не вакцинированы. В последнее время участились случаи подделки сертификатов о вакцинации.
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