Ярославль, , 14:58 — REGNUM В Ярославской области COVID-19 после вакцинации переболело 12 тысяч 800 человек из 410 тысяч полностью привитых. Об этом заявила заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталия Евсеевич.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас завершили вакцинацию порядка 410 тысяч жителей Ярославской области, 460 тысяч привиты первым компонентом. Только 12 800 человек переболели после вакцинации. Причем они переболели в легкой форме или средней степени тяжести. Были пациенты, которые получали стационарное лечение. Но достаточно короткий срок они не имели нуждаемости в кислороде и в течение 14 дней выписывались из стационара. Тяжелых форм практически не регистрировалось», — рассказала чиновница.

Рассказала Наталия Евсеевич и про то, что большинство людей, лечащихся на реанимационных койках, не вакцинированы. В последнее время участились случаи подделки сертификатов о вакцинации.

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