Ярославль, 11 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Ярославской области COVID-19 после вакцинации переболело 12 тысяч 800 человек из 410 тысяч полностью привитых. Об этом заявила заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталия Евсеевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«У нас завершили вакцинацию порядка 410 тысяч жителей Ярославской области, 460 тысяч привиты первым компонентом. Только 12 800 человек переболели после вакцинации. Причем они переболели в легкой форме или средней степени тяжести. Были пациенты, которые получали стационарное лечение. Но достаточно короткий срок они не имели нуждаемости в кислороде и в течение 14 дней выписывались из стационара. Тяжелых форм практически не регистрировалось», — рассказала чиновница.

Рассказала Наталия Евсеевич и про то, что большинство людей, лечащихся на реанимационных койках, не вакцинированы. В последнее время участились случаи подделки сертификатов о вакцинации.