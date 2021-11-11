Брянск, 11 ноября 2021, 15:08 — REGNUM Гражданин Республики Молдавия пытался провезти патроны и револьвер через границу в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе Брянской таможни.
Незадекларированные предметы обнаружили инспекторы в автомобиле мужчины, выезжавшего из России через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Троебортное». В дорожной сумке иностранца находились 47 патронов и револьвер без ствола.
Возбуждено уголовное дело. За контрабанду боеприпасов предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.