Бишкек, , 14:56 — REGNUM Налоговая служба Киргизии с начала года уже собрала около 28 млрд 685 млн сомов (23 млрд 914 млн рублей) косвенных налогов на импорт в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС сегодня, 11 ноября.

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В ведомстве отмечают, что по сравнению с январём — октябрём 2020 года эти поступления увеличились на 42,9% или на 8 млрд 611 млн сомов (7 млрд 179 млн рублей).

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Из этих денег налог на добавленную стоимость на импорт составил около 20 млрд 375 млн сомов (около 16 млрд 986 млн рублей), что почти на 6 млрд 521 млн сомов (5 млрд 436 млн рублей) или на 47,1% больше прошлогоднего показателя.

На акциз на импорт приходится 8 млрд 310 млн сомов (6 млрд 928 млн рублей), что почти на 2 млрд 91 млн сомов (около 1 млрд 743 млн рублей) или на 33,6% превышает сборы за десять месяцев минувшего года.

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