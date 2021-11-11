Белград, 11 ноября 2021, 23:37 — REGNUM Лидер сербской оппозиционной «Народной партии» Вук Еремич готов отказаться от того, чтобы его имя фигурировало во всех выборных бюллетенях, если это поможет формированию широкого объединения оппозиции.
«Если мое имя в бюллетене хоть на йоту усложняет вещи, я без размышления готов отказаться от своей кандидатуры», — заявил Еремич телеканалу Nova S.
Политик призвал к объединению не только оппозиционные партии, но и всех интеллектуалов и общественных деятелей.
«Когда мы начинаем говорить о квотах и должностях, у граждан на это появляется аллергия. Мы сначала должны договориться о совместном участии (в предстоящих парламентских выборах — ИА REGNUM), а квоты и имена кандидатов — это последняя вещь, о которой нужно переживать», — отметил Еремич.
Напомним, что парламентские выборы в Сербии намечены на апрель 2022 года. Предыдущие выборы, прошедшие летом 2020 года, большинство оппозиционных партий бойкотировало.