Белград, 11 ноября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Лидер сербской оппозиционной «Народной партии» Вук Еремич готов отказаться от того, чтобы его имя фигурировало во всех выборных бюллетенях, если это поможет формированию широкого объединения оппозиции.

Cirsd.org Вук Еремич

«Если мое имя в бюллетене хоть на йоту усложняет вещи, я без размышления готов отказаться от своей кандидатуры», — заявил Еремич телеканалу Nova S.

Политик призвал к объединению не только оппозиционные партии, но и всех интеллектуалов и общественных деятелей.

«Когда мы начинаем говорить о квотах и должностях, у граждан на это появляется аллергия. Мы сначала должны договориться о совместном участии (в предстоящих парламентских выборах — ИА REGNUM), а квоты и имена кандидатов — это последняя вещь, о которой нужно переживать», — отметил Еремич.

Напомним, что парламентские выборы в Сербии намечены на апрель 2022 года. Предыдущие выборы, прошедшие летом 2020 года, большинство оппозиционных партий бойкотировало.