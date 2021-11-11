Вашингтон, 11 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», вышедший на платформе Netflix, превзошёл хит HBO «Игра престолов» по количеству просмотров видеороликов на YouTube. Об этом сообщает американский еженедельник Variety со ссылкой на отчёт аналитической компании Vobile.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Сообщается, что видеоконтент, связанный с южнокорейским сериалом, в общей сложности насчитывает порядка 131 тыс. видеороликов различной продолжительности, включая официальные трейлеры, клипы и видео, созданные поклонниками.

По состоянию на 10 ноября общее число просмотров этого контента превысило 17 млрд. Число комментариев и лайков достигло отметки 533 млн. Данные охватывают период в восемь недель.

Между тем сериал «Игра престолов» за десять лет собрал на YouTube 420 тыс. видеороликов с общей численностью просмотров в 16,9 млрд. Под видео оставлены 233 млн. комментариев и реакций.

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