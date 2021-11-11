Минск, , 14:51 — REGNUM «Спад заболеваемости налицо», — констатировал 11 ноября Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством и силовиками при обсуждении эпидситуации COVID-19 в Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лукашенко обратил внимание председателя правительства Романа Головченко на необходимость постепенно возвращать к обычной работе клиники, перепрофилированные под «ковидных» больных. При этом он предупредил участников совещания: «Не расслабляйтесь. Мы опять же не знаем, как ведут себя эти вирусы. Мы еще не знаем, как откликнется на нашем обществе грипп. Его сейчас нет, даже единичных (случаев. — Прим. президентской пресс-службы). Ковид, как мы говорили, подавил грипп. Но мы не знаем, как будет дальше. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя».

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Лукашенко поручил обратить особое внимание «отвечающих за Минск, тяжелобольные и смертность» чиновников на ситуацию в городе, где, по его данным, много пациентов с тяжёлым течением болезни. Согласно официальному сообщению, он напомнил, что на лечение «больных коронавирусом» из государственного бюджета затрачиваются «значительные деньги», поэтому медики должны это понимать и экономно относиться к расходованию лекарств, медикаментов, диагностических средств.

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«Но у нас порой безобразно относятся к расходованию кислорода, к примеру. То же самое — лекарства, защитные средства. Это все — деньги. Я еще раз подчеркиваю: на конец года из всех источников мы потратим $2 млрд на пандемию. Мы бы за $2 млрд могли пять лет мелиорировать земли, но спасали людей. Поэтому надо жестко взять на контроль расходование средств индивидуальной защиты, вплоть до лекарств», — потребовал руководитель постсоветской республики.

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