Махачкала, 11 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Дагестане рассмотрены заявки на заключение соглашений по осуществлению деятельности в границах территорий опережающего социально-экономического развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни». На заседании правительства одобрены проекты компаний «Хазар» и «Проект-Строй».

Рост экономики

Так, компания «Хазар» планирует реализовать бизнес-план с суммой финансирования свыше 2,4 млрд рублей. При этом будут созданы 103 рабочих места. Компания «Проект-Строй» намерена построить в городе Дагестанские Огни завод по производству товарного бетона, и в соответствии с бизнес-планом готова вложить 16 млн рублей, создав до 13 высокопроизводительных рабочих мест.

Рассмотрев заявки новых резидентов, было решено направить материалы в Минэкономразвития РФ для включения в реестр резидентов ТОЭСР.

«В настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР в моногородах Республики Дагестан включено 16 предприятий, в том числе на ТОСЭР «Каспийск» — 13. Привлечено инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов 357,8 млн рублей и создано 300 рабочих мест», — приводит слова замминистра экономики и территориального развития Дагестана Шамиля Аммаева пресс-служба правительства региона.