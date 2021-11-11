11 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что США и Украина подписали обновленную хартию о стратегическом партнерстве.

Мирослава Романенко, , 17:37 — REGNUM США и Украина подписали обновленную хартию о стратегическом партнерстве. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 10 ноября в Вашингтоне заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В соответствии с заявлением госсекретаря США, документ «подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины» и в нем обозначены ключевые области взаимодействия двух стран, среди которых вопросы безопасности и экономической трансформации Украины.

Читайте также: Госсекретарь США заявил о провокациях России в Донбассе

Новость о подписании Киевом и Вашингтоном хартии обсудили в телеграм-каналах VESTI, Klymenko Time, а также в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина» и издания «Страна.ua». Многие не восприняли серьезно подписанной представителями Украины документ, отметив, что США всегда в итоге «всех кидают».

«Рабство вернули?» — поинтересовался «Угрюмый Циник».

Американский госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Mfa.gov.ua

«Рабство продолжится…» — добавила Nati K.

«Всё? Они нас обещали поддержать только в моральном плане?» — не понимает Сергей С.

«Ну почему же. Списанную технику 70-х иногда присылать будут. В кредит, конечно», — ответил Сергею С. Фёдор К.

«США, если пообещали, то так и будет. Это вам любой афганец подтвердит. А весь Ирак даже флагом помашет. А на самом деле даже немного переживаю за них», — с сарказмом добавил Vfrost.

«И не только афганец. Но и вьетнамцы, сирийцы, французы и англичане (кто помнит Суэцкий кризис). Америка всегда всех кидает», — ответил ему В. В. Кобелюха-Барский.

«Забыли внести пункт: США обязуются поставить поминальные свечи по Украине после ее исчезновения во всех конфессиях США», — иронизирует Natalya P.

«Перед щеневмерлыками (от первых слов гимна Украины «Ще не вмерла…» (Еще не умерла), речь, видимо, об украинцах. — М. Р.). америкосы трясут пластмассовыми бусами, а те вопят от радости», — пишет Olga.

«Америка никогда сама не воевала, только руками других стран…» — добавил Василий Михайлович.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Там, где «помогает» Америка, всегда разруха, нищета и скорбь! Проверено!» — написала Маргарита П.

«Петля затягивается…» — отреагировал Сергей С.

«А уголь и газ просят у России — «агрессора», — подытожил Сергей Сергеевич.

Читайте также: Блинкен пообещал отправить летальное оружие на Украину

Напомним, 10 ноября американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США продолжат оказывать Киеву военную помощь, включая поставки летальных средств.

Читайте также: Антонов: поставки США оружия Украине усугубят ситуацию в Донбассе