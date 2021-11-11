Смоленск, , 14:49 — REGNUM В Смоленской области власти решили не продлевать нерабочие дни, однако ввели систему QR-кодов для посещения заведений общепита. Соответствующие изменения внесены в указ «О введении режима повышенной готовности» на территории Смоленской области, сообщили 11 ноября в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В соответствии с изменениями, теперь для посещения любого заведения общепита необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании либо о наличии медотвода или отрицательный тест на COVID-19, а также удостоверение личности.

Также жителям в возрасте старше 60 лет разрешено участвовать в массовых мероприятиях. Но при условии, что они должны быть полностью привиты от коронавируса. Смоляне старше 60 лет, не успевшие привиться, должны соблюдать режим самоизоляции. Руководителям организаций разрешается привлекать к очному выполнению должностных обязанностей лиц в возрасте 60 лет и старше также только в случае, если они прошли курс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, Смоленская область вошла в число регионов, продливших локдаун после 7 ноября, нерабочие дни смоленские власти продлили до 10 ноября.