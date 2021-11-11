Кишинёв, , 14:48 — REGNUM Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» Олеся Стамате представила на рассмотрение законопроект, который предполагает назначение на прокурорские должности, в том числе, генпрокурором граждан, имеющих опыт работы за рубежом. Об этом депутат сообщила в соцсети Facebook.

Флаги Румынии и Молдавии Cotidianul.ro

«Надеюсь, когда мы объявим конкурс на эти должности, наши граждане, которые работают за рубежом, но хотят помочь бороться с преступностью и коррупцией, и у которых есть необходимый опыт, будут участвовать в конкурсе», — написала Стамате.

Она сообщила, что предлагает принимать заявки от кандидатов, которые работали в области права не менее десяти лети, а в должности прокурора, судьи или адвоката — не менее пяти лет. Таким образом депутат хочет привлечь к работе «активных граждан» из молдавской диаспоры за рубежом.

Стоит отметить, что ранее президент Молдавии Майя Санду призналась, что имеет румынское гражданство. Она заявила, что не считает это предосудительным.