Южно-Сахалинск, , 14:46 — REGNUM С 2002 года по 2021 год за счёт средств областного бюджета на Сахалине выпущено более 240 краеведческих изданий общим тиражом 120 тысяч экземпляров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Сахалинской области в ответ на запрос информационного агентства о поддержке региональной властью издательской деятельности.

Книга Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Как выяснилось, в области ежегодно издаются справочники, материалы научно-практических конференций, библиографические пособия, среди них: «Календарь знаменательных и памятных дат Сахалинской области», «Литература о Сахалинской области»; биобиблиографическая серия «Деятели Сахалинской области», первый в Сахалинской области регистрационный библиографический указатель книжных изданий книги, опубликованных в «Издано на Сахалине».

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По информации министерства, с 2007 года издается уникальная книжная серия «Сахалинская и Курильская историческая библиотека», в которой вышли в свет 14 наименований книг. В них опубликованы результаты исследований современных ученых, краеведов, редкие документы по истории Сахалина и Курильских островов.

Кроме того, с 2010 года по инициативе Сахалинского областного краеведческого музея выпускается серия «Естественная история Сахалина и Курильских островов». В её создании принимают участие учёные Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО), Института морской геологии и геофизики (ИМГиГ). В серии уже выпущены пять книг, две из них — по программе издания краеведческой литературы.

Добавим, что с 2011 года проект издания краеведческих документов для библиотек Сахалинской области включен отдельной строкой в государственную программу «Развитие сферы культуры в Сахалинской области».