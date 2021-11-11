"Украина живет и в Приднестровье": в канун дня независимости Украины в ПМР почтили память Мазепы
Москва, 22 августа, 2013, 17:02 — ИА Регнум. Сегодня, 22 августа, в столице Приднестровья Тирасполе состоялся торжественный митинг, приуроченный к наступающим государственным праздникам Украины: Дню государственного флага и Дню независимости. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Приднестровья, в мероприятии приняли участие, посол Украины в Молдавии
Выступая на митинге, посол Сергей Пирожков отметил, что за 22 года своей независимости Украина стала "современным демократическим государством" и признана сегодня во всем мире как "надежный международный партнер". "2013 год особо важен в истории страны, поскольку впервые в своей истории Украина стала председателем
В своем выступлении дипломат выразил слова благодарности всем украинцам за вклад в развитие украинской культуры, традиций и обычаев, которые "дают возможность не забывать, что Украина живет и в Приднестровье".
В ходе митинга также состоялось торжественное вручение удостоверений заграничного украинца и награждение победителей III международного конкурса украинского языка и литературы, проводимого под эгидой Министерства образования и науки Украины. Как заявил в ходе церемонии Сергей Пирожков, большое количество участников и победителей конкурса от Приднестровья свидетельство того, что "украинские культура и язык в Приднестровье находятся на высоком уровне". В завершение митинга участники возложили цветы к памятнику классика украинской культуры
Между тем, в пресс-службе посольства Украины в Молдавии добавили, что цветы были возложены также к мемориальной стеле в честь гетмана Украины
Напомним, после поражения шведской армии под Полтавой в 1709 году украинский гетман Иван Мазепа, преданный анафеме Русской Православной Церковью, бежал на турецкую территорию, в Бендеры, где позже и умер. Решение об увековечивании памяти Мазепы на военно-историческом мемориальном комплексе "Бендерская крепость", принятое бывшим президентом Приднестровья