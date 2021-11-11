Москва, 22 августа, 2013, 17:02 — ИА Регнум. Сегодня, 22 августа, в столице Приднестровья Тирасполе состоялся торжественный митинг, приуроченный к наступающим государственным праздникам Украины: Дню государственного флага и Дню независимости. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Приднестровья, в мероприятии приняли участие, посол Украины в Молдавии Сергей Пирожков , председатель организации "Укрпросвiта", депутат Верховного совета ПМР Владимир Боднар , председатель Союза украинцев Приднестровья Леонид Ткачук и замминистра иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев .

Выступая на митинге, посол Сергей Пирожков отметил, что за 22 года своей независимости Украина стала "современным демократическим государством" и признана сегодня во всем мире как "надежный международный партнер". "2013 год особо важен в истории страны, поскольку впервые в своей истории Украина стала председателем ОБСЕ . Одним из приоритетов нашего председательства является молдавско-приднестровское урегулирование, и Украина делает все, чтобы существующие проблемы решались за столом переговоров", - подчеркнул посол.

В своем выступлении дипломат выразил слова благодарности всем украинцам за вклад в развитие украинской культуры, традиций и обычаев, которые "дают возможность не забывать, что Украина живет и в Приднестровье".

В ходе митинга также состоялось торжественное вручение удостоверений заграничного украинца и награждение победителей III международного конкурса украинского языка и литературы, проводимого под эгидой Министерства образования и науки Украины. Как заявил в ходе церемонии Сергей Пирожков, большое количество участников и победителей конкурса от Приднестровья свидетельство того, что "украинские культура и язык в Приднестровье находятся на высоком уровне". В завершение митинга участники возложили цветы к памятнику классика украинской культуры Тараса Шевченко .

Между тем, в пресс-службе посольства Украины в Молдавии добавили, что цветы были возложены также к мемориальной стеле в честь гетмана Украины Ивана Мазепы в селе Варница, а также к памятному знаку в честь казаков, которые воевали под руководством гетманов Украины, на территории Военно-исторического мемориального комплекса в Бендерах.