Джакарта, 11 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправит группу ученых в Великобританию, чтобы сделать Индонезию центром производства вакцин в регионе, сообщает CNN Indonesia.

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По словам президента, пандемия научила насколько важно создавать центры для вакцин, лекарств и медицинского оборудования.

Индонезия рада возможности поддержать Великобританию в качестве партнера по диалогу для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Я надеюсь, что партнерство АСЕАН и Великобритании укрепит наше сотрудничество, основанное на взаимном уважении и взаимной выгоде», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс запустит совместную с национальным контртеррористическим агентством Индонезии рабочую группу по противодействию терроризму.