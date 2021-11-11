Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Практически три четверти граждан США считают, что социальная сеть Facebook негативно сказывается на американском обществе, сообщает со ссылкой на опрос The Hill.

При этом участники по-разному смотрят на то, на ком лежит ответственность за такую ситуацию Так, среди 76% опрошенных граждан США, которые заявили, что платформа ухудшает общество, 55% отметили, что вина в основном лежит на том, как «некоторые люди используют Facebook», тогда как 45% указали на то, что это больше связано с тем, «как работает сам Facebook».

Хотя с тезисом о том, что Facebook вреден для американского общества согласны сторонники как Демократической, так и Республиканской партий — 70 и 82% соответственно, — партийная принадлежность опрошенных сказалась в плане того, кто они считают виновным в таком развитии событий.

Так, 61% демократов заявили, что виновато то, как некоторые люди используют платформу, в то время как с ними согласились бы лишь 46%. В свою очередь, считают, что в нынешнем положении дел виновата сама сеть, 54% республиканцев и 39% демократов.