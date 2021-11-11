Брюссель, 11 ноября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 3,9% против 2,7%, о которых было заявлено весной текущего года. Об этом говорится осеннем экономическом прогнозе ЕК, опубликованном 11 ноября на сайте комиссии.

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«Рост ВВП России составит в 2021 году 3,9%, в 2022 году снизится до 2,6%», — отмечено в докладе аналитиков.

В документе указано, что росту ВВП РФ способствуют высокие цены на мировом энергетическом рынке.

На следующий год, по прогнозам Еврокомиссии, рост российского ВВП замедлится до 2,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития РФ, в сентябре рост ВВП России замедлился до 3,4% в годовом выражении с 3,7% в августе. За январь-сентябрь рост ВВП, по оценке ведомства, составил 4,6% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в III квартале показатель вырос на 4% в годовом выражении.

По итогам 2021 года рост ВВП России, согласно прогнозу Минэкономразвития, должен составить 4,2%.