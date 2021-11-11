Чита, , 14:42 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживают более одного миллиона человек, на 11 ноября от коронавируса привиты 429 375 человек, из них первично вакцинировано 386 599 забайкальцев. Закончили вакцинацию — 349 632 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцинация

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Также известно, что в крае продолжается кампания по ревакцинации ранее привитых. С 6 сентября по 10 ноября повторную прививку в регионе получили — 42 776 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ужесточением системы QR-кодов, закончилась вакцина «Спутник Лайт». К 11 ноября она отсутствует в медицинских организациях края.

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