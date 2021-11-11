Томск, , 14:42 — REGNUM В больницах Томской области на стационарном лечении находятся 32 ребёнка с коронавирусной инфекцией, в том числе 20 в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в администрации региона.

Дети (сс) tolmacho

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

В Томске дети с СOVID-19 проходят лечение в детском отделении респираторного госпиталя медсанчасти №2. Два ребёнка получают кислородную поддержку.

Как подчеркнула начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи регионального депздрава Светлана Рубейкина, в Томской области пока нет тяжёлых случаев течения заболевания у детей, однако по другим регионам видно, что дети стали болеть чаще и тяжелее.

«Чтобы избежать вспышек заболевания среди детей, необходимо их максимальное разобщение. Также важно ограничить посещение детьми мест массового скопления. Для этого у нас в регионе и были продлены школьные каникулы», — отметила Рубейкина.

Напомним, по данным областного управления Роспотребнадзора, за весь период пандемии в регионе подтверждено 4935 случаев COVID-19 среди детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявили ещё почти 300 носителей коронавируса