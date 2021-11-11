Кострома, , 14:52 — REGNUM Новым руководителем муниципального проекта «Сказочная Кострома — Родина Снегурочки» стала Анастасия Коморина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снегурочка Пресс-служба Администрации города Костромы

Напомним, прежний автор проекта — известная в Костроме режиссер мероприятий Ксения Смирнова в июне 2021 года написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она курировала деятельность волшебницы с 2013 по 2021 год.

Анастасия Коморина— выпускница института педагогики и психологии Костромского государственного университета. Ранее работала специалистом отдела образования в администрации Костромского района. Девушка попала в проект с момента образования резиденции Снегурочки в 2013 году, несколько лет исполняла роль сказочного персонажа и выполняла административные функции в проекте.

Как пояснила руководитель в беседе с ИА REGNUM, планов по кардинальному изменению образа Снегурочки у неё нет. Куратор намерена «продолжать традиции, заложенные прежним руководителем, сохранять и оберегать сказку».

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