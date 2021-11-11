Для костромской Снегурочки выбрали нового руководителя
Кострома, 11 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Новым руководителем муниципального проекта «Сказочная Кострома — Родина Снегурочки» стала Анастасия Коморина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, прежний автор проекта — известная в Костроме режиссер мероприятий Ксения Смирнова в июне 2021 года написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она курировала деятельность волшебницы с 2013 по 2021 год.
Анастасия Коморина— выпускница института педагогики и психологии Костромского государственного университета. Ранее работала специалистом отдела образования в администрации Костромского района. Девушка попала в проект с момента образования резиденции Снегурочки в 2013 году, несколько лет исполняла роль сказочного персонажа и выполняла административные функции в проекте.
Как пояснила руководитель в беседе с ИА REGNUM, планов по кардинальному изменению образа Снегурочки у неё нет. Куратор намерена «продолжать традиции, заложенные прежним руководителем, сохранять и оберегать сказку».
Справка: с начала развития бренда «Сказочная Кострома — Родина Снегурочки» в начале 2000-х годов в областном центре сменилось 5 волшебниц. В областном центре есть терем, резиденция, модный дом, музей и скульптура Снегурочки. Ежегодно на новогодние праздники в Кострому приезжал Всероссийский Дед Мороз, однако в 2020 году визит не состоялся. Сказочное шоу на главной площади города было также отменено.