Уфа, 11 ноября 2021, 14:43 — REGNUM 230 млн рублей дополнительно выделили из бюджета Башкирии для поддержки субъектов предпринимательства. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
«Данные средства направлены на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих экспорт продукции, а также субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности посредством пополнения активов регионального Фонда развития промышленности для предоставления льготных займов промышленным предприятиям и пополнения актива Лизингового фонда Республики Башкортостан для предоставления в лизинг основных средств», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что эти меры могут поддержать предпринимателей, кроме того, они призваны способствовать привлечению новых инвестиций в Башкирию.
Отмечается, что в текущем году на поддержку предпринимательства и промышленности (с учетом вышеуказанных дополнительных средств) в бюджете Башкирии предусмотрено около 2,5 млрд рублей.