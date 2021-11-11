Уфа, , 14:43 — REGNUM 230 млн рублей дополнительно выделили из бюджета Башкирии для поддержки субъектов предпринимательства. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Предприниматели в ТЦ «Космос»

«Данные средства направлены на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих экспорт продукции, а также субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности посредством пополнения активов регионального Фонда развития промышленности для предоставления льготных займов промышленным предприятиям и пополнения актива Лизингового фонда Республики Башкортостан для предоставления в лизинг основных средств», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что эти меры могут поддержать предпринимателей, кроме того, они призваны способствовать привлечению новых инвестиций в Башкирию.

Отмечается, что в текущем году на поддержку предпринимательства и промышленности (с учетом вышеуказанных дополнительных средств) в бюджете Башкирии предусмотрено около 2,5 млрд рублей.