Ташкент, 11 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. За последние пять лет в системе федерации профсоюзов Узбекистана было построено 14 оздоровительных учреждений и пять реконструировано. Об этом говорится в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю Дня профессиональных союзов республики.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Таким образом, еще 34 тыс. наших соотечественников получили возможность ежегодно укреплять здесь свое здоровье», — отметил Мирзиёев.

Он отметил, что о расширении масштабов работы в сфере укрепления здоровья свидетельствует также создание возможностей для оздоровления в санаториях около 593 тысяч работников и членов их семей, более 8 700 ветеранов войны и трудового фронта, организация отдыха в детских лагерях свыше 1,5 миллиона детей.

«Кроме того, для более 788 тыс. работников и членов их семей, около 14 тыс. пожилых людей и членов 15 тыс. нуждающихся семей были организованы поездки по достопримечательным местам нашей республики», — подчеркнул президент.