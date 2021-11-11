Москва, 11 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Не очень понятно, с чем связано появление информации о санкциях и вообще привязка «Аэрофлота» и «Турецких авиалиний» к текущему миграционному кризису на польско-белорусской границе, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Аэрофлот

«Трудно представить, что люди, приобретающие билеты на рейсы этих авиакомпаний в Минск при этом отчитываются о своих планах пешего тура в Польшу, или что компании как-то стимулируют покупку билетов в один конец.

Как показывает практика, беженцы из Африки и с Ближнего Востока вполне успешно добираются до Европы вовсе без использования авиарейсов.

Возможно, учитывая общее сокращение пассажиропотока и рост цен на топливо, представители каких-то из европейских авиакомпаний надеются снизить для себя конкуренцию от двух из лучших мировых перевозчиков. Или хотя бы поддержать котировки своих акций слухами о возможных санкциях против конкурентов.

Но есть серьезный риск, что подобные санкции, будь они реально введены, больше всего проблем доставили бы именно европейскому бизнесу.

Для «Аэрофлота», конечно, европейский рынок важен, но в настоящий момент из-за пандемийных ограничений он довольно сильно сжат.

Но возможность пролета через территорию России, представляющую кратчайший путь из Европы в Азию, для европейских авиаперевозчиков куда важнее.

И санкции против «Аэрофлота», в ведении которого находится это направление, могут помешать в итоге европейцам летать по нему, а это существенный рост расходов на топливо.

Не говоря уже о том, что покупка самолетов компании Airbus «Аэрофлотом@ в условиях подобных санкций тоже могла бы оказаться очень рискованной.

Это настолько очевидно, что, если отбросить версию о вредительстве в структурах ЕС, остается лишь заподозрить в лоббировании подобных санкций или слухов о них тех конкурентов европейского бизнеса, которые от подобного решения могут сильно выиграть,» — предполагает эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» в начале декабря 2021 года из-за миграционной ситуации на польско-белорусской границе.

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