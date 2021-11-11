Южно-Сахалинск, , 14:39 — REGNUM На Сахалине модернизировали 13 муниципальных библиотек, из них шесть — центральных, одну — детскую, пять — сельских и одну городскую библиотеку-филиал. Всем им присвоен статус «Модельная библиотека». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства культуры Сахалинской области в ответ на запрос информационного агентства о состоянии библиотечного дела в регионе.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В Сахалинской области принята Стратегия развития библиотечного дела Сахалинской области до 2030 года, по которой с 2022 по 2024 гг. запланировано создание четырех модельных библиотек в муниципалитетах, а также создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» — ещё четыре библиотеки.

Первой в Сахалинской области федеральное финансирование для создания модельной библиотеки по нацпроекту «Культура» получит центральная детская библиотека Невельской централизованной библиотечной системы. Она выбрана по итогам конкурсного отбора библиотек в регионах Российской Федерации Минкультом РФ в 2022 году.