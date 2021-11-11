Москва, , 14:39 — REGNUM За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 94 человека. Об этом 11 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне, 10 ноября, в столице от ковида скончались 98 человек. Всего с начала пандемии, согласно официальным данным, коронавирусная инфекция унесла жизни 32 399 жителей Москвы.

За минувшие сутки в городе выявили 6240 заражений коронавирусом, выздоровели более 5,5 тыс. заболевших.

Суточная смертность в России 11 ноября составила 1237 летальных исходов.