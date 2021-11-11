Красногорск, , 14:39 — REGNUM За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2917 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 11 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 480 894 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составило уже 550 460.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 11 ноября число жертв COVID-19 составило 56 человек.

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