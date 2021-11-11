Нью-Йорк, США, , 16:55 — REGNUM Платформа HBO Max показала трейлер второй части первого сезона сериала «Сплетница». Ролик доступен на YouTube-канале сервиса с 11 ноября.

HBO JasonParis

«Сплетница готова вернуться для своего второго акта, и она ничего не скрывает», — говорится в подписи к видео. Продолжение первого сезона будет состоять из шести серий и выйдет 25 ноября 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что события шоу «Сплетница» происходят спустя девять лет после оригинальной истории сериала, который транслировался с 2007 по 2012 год. Главные роли в проекте исполняют Джордан Александр, Уитни Пик, Тави Гевинсон, Томас Доэрти, Эмили Элин Линд и другие.

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