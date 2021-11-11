, 14:36 — REGNUM Предложение оперштаба по борьбе с коронавирусом могут быть частью новой кампании в поддержку вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Любые решения, которые принимаются, направленные на борьбу с коронавирусом, тут же подстегивают граждан идти вакцинироваться. Исключать нельзя, что озвученные законопроекты — чтобы люди задумывались и начали вакцинироваться», — заявил Нилов.

Однако, продолжил парламентарий, в случае введения института QR-кодов в России, следует помнить о всех категориях граждан.

«Если будет обязательным введение QR-кодов, мы не должны забывать про ту категорию граждан, которые неофициально переболели — медучреждения выдать QR-код не могут, антитела у них есть, и ставить прививку даже опасно, и в этом случае вопрос с QR-кодом надо решить, потому что эти граждане также обладают иммунитетом», — рассуждает парламентарий.

Кроме того, как быть тем, у кого вакцина иностранного производства.

И вообще, считает он, должны быть даны ответы на все поставленные вопросы.

«Должны быть даны исчерпывающие ответы на все жизненные ситуации», — подчеркнул он.

Оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.