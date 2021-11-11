Ташкент, 11 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В системе профсоюзов Узбекистана в настоящее время эффективно действует более 33 тысяч первичных организаций, самоотверженно трудятся свыше 6 500 работников и около 300 тысяч активистов. Об этом говорится в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю Дня профессиональных союзов республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«В настоящее время профессиональные союзы объединяют в своих рядах более 5,5 миллиона членов, непосредственно содействуя обеспечению их трудовых прав и интересов», — говорится в тексте поздравления.

В целях эффективного решения этих приоритетных задач, отметил президент, за последние 5 лет в сфере были реализованы масштабные меры, на новый уровень поднята деятельность по социально-экономической поддержке членов трудовых коллективов.

«На предприятиях и в организациях средний объем средств, направляемых в течение года на социальную поддержку одного работника, увеличился в 5 раз», — отметил Мирзиёев.