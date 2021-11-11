Волгоград, , 14:35 — REGNUM В Волгоградской области 11 ноября впервые подтверждено 474 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем выявлено сутками ранее. Выздоровели 327 пациентов, зарегистрировано 35 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 31 районе региона. Всего в Волгоградской области выявлено 109 046 носителей инфекции. Справились с заражением 94 656 жителей, скончались от осложнений 3 898 человек.

В стационарах региона и амбулаторных условиях от COVID-19 лечатся 10 492 пациента.