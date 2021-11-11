Тбилиси, 11 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Тбилисский городской суд назначил ещё один судебный процесс против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 11 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего грузинского лидера Беку Басилая.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили Михаил Николозович

«5 ноября назначен ещё один процесс, в котором фигурирует Михаил Саакашвили. Примет ли он участие в процессе, пока не известно», — сказал юрист журналистам.

Басилая сообщил, что дело возбуждено в связи растратой бюджетных средств в размере $2,7 млн в то время, когда Саакашвили был главой государства.

Напомним, ранее Саакашвили в Грузии заочно признали виновным в двух преступлениях: избиение депутата и превышение полномочий при помиловании четверых человек, причастных к убийству. Его осудили на шесть лет тюрьмы. Также экс-президент проходит обвиняемым по делу о жёстком разгоне митингов оппозиции в 2007 году.