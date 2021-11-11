Санкт-Петербург, 11 ноября 2021, 14:30 — REGNUM Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приедут в Санкт-Петербург 17−18 ноября для обсуждения вопросов подготовки к финалу Лиги чемпионов. Об этом 11 ноября сообщил глава оргкомитета Алексей Сорокин.
«Визит представителей УЕФА состоится в среду и четверг на следующей неделе», — цитирует Сорокина ТАСС.
В программу визита будет включена работа на стадионе и на прилегающей к нему территории, а также обсуждение всех сопутствующих мероприятий.
По его словам, делегация УЕФА будет состоять из восьми человек.
Напомним, финал Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.