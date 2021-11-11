Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приедут в Санкт-Петербург 17−18 ноября для обсуждения вопросов подготовки к финалу Лиги чемпионов. Об этом 11 ноября сообщил глава оргкомитета Алексей Сорокин.

Andrew Shiva Стадион «Газпром Арена»

«Визит представителей УЕФА состоится в среду и четверг на следующей неделе», — цитирует Сорокина ТАСС.

В программу визита будет включена работа на стадионе и на прилегающей к нему территории, а также обсуждение всех сопутствующих мероприятий.

По его словам, делегация УЕФА будет состоять из восьми человек.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.