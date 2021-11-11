Минск, 11 ноября 2021, 14:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Россией по вопросу совместного дежурства у границы с Польшей, которая одновременно является границей Союзного государства. Об этом 11 ноября сообщает БелТА.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.