Минск, , 14:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Россией по вопросу совместного дежурства у границы с Польшей, которая одновременно является границей Союзного государства. Об этом 11 ноября сообщает БелТА.

Лукашенко Шилов Иван

«Они (российская армия) направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие», — сказал он на совещании с правительством.

«Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.