Москва, , 14:29 — REGNUM Предложения Минюста в части штрафов за нарушение ПДД — «большей частью настораживающие, с сомнительным для такого документа оттенком коррупционности». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

Например, сегодня за нечитаемые номера полагается только штраф, а новая редакция КоАП за неоднократные нарушения «читаемости» предусматривает лишение прав, указал Нилов.

«Это точно для нашей северной страны, в которой больше полугода плохие погодные условия, осадки, налипание грязи или снега. Лишать прав за то, что иногда уже через сто метров после автомойки номера не читаются? Нонсенс, который нужно пересматривать», — уверен он.

Предлагается ещё одно основание для лишения прав — «за систематические нарушения».

«Возврат к советской практике «три прокола — лишение»? Тоже очень спорный момент, сегодня достаточно просто дифференцированно подходить к вопросу административной ответственности. Да, за отдельные нарушения можно жёстче штрафовать — но без лишения», — полагает парламентарий.

Из относительных плюсов нового КоАП Нилов отметил предложение обуздать работу камер фиксации.

«Но это формальность для отвлечения внимания», — уверен глава комитета.

Во фракции ЛДПР намерены продолжить пристально наблюдать за дальнейшей работой над текстом новой редакции КоАП.

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