Москва, , 14:49 — REGNUM Ряд природоохранных организаций обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с открытым письмом, в котором выразили свою обеспокоенность планами мэрии по дальнейшему освоению и благоустройству особо охраняемых природных территорий Москвы. Об этом сообщает сайт Центра охраны дикой природы.

Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Подписанты, среди которых такие известные организации как Центр охраны дикой природы, Российские отделение Гринпис, Региональная общественная организация «Московское городское общество защиты природы», WWF России, Межрегиональная общественная экологическая организация «ЭКА», озабочены озвученными в Мосгордуме планами столичной мэрии по дальнейшему освоению и благоустройству особо охраняемых природных территорий Москвы.

«Москвичам повезло: в огромном городе до недавнего времени, несмотря на его интенсивное градостроительное развитие после 1960 г. и особенно в последнее десятилетие, запредельную плотность населения, сохранялась близкая к естественной, относительно «дикая» природа — более 100 природных комплексов разного характера и размера (леса и лесопарки, луга, болота, реки и водоёмы). Среди них такие крупные для условий мегаполиса лесные массивы как Лосиный Остров, Битцевский, Измайловский и Кузьминский леса, Серебряноборское лесничество, сравнительно небольшие лесопарки — Кусково, Теплостанский и Тропарёвский, Фили Кунцевский, Серебряный Бор, Покровское-Стрешнево, Алёшкинский лес, уникальные по своим природным характеристикам и биоразнообразию Крылатские холмы и Щукинский полуостров, Косинские озёра и многие другие природные комплексы. Всё это природное богатство российской столицы, которое Конституция РФ (ст. 58) обязывает сохранять и беречь, представляет не только природное, но и историко-культурное наследие; кроме того, все особо охраняемые природные территории Москвы являются ещё и объектами общенационального достояния», — уверены экологи.

Также природозащитники попытались объяснить градоначальнику, что природные территории почти незатронутые хозяйственной деятельностью обеспечивают экологическую безопасность москвичей, по сути являясь важнейшим фактором, без которого невозможно устойчивое развитие Москвы. Поэтому вмешательство человека, особенно сопровождающееся запечатыванием территорий, заменой исторически сложившихся лесных сообществ на искусственно созданные зелёные насаждения паркового типа, устройством «красивых» декоративных газонов вместо лугового разнотравья средней полосы России, возведением объектов, которые хоть и называют «некапитальными», но сокращают экологически эффективную, занятую растительностью площадь природных территорий, ослабляет защитные свойства природных экосистем, снижает их экологическую эффективность и ёмкость.

«Назначение природных территорий в городе существенно отличается от рекреационного назначения городских и районных парков с их развитой инфраструктурой досуга и развлекательного отдыха, спорта, питания. В отличие от благоустроенных парковых территорий назначение природных территорий — улучшение, оздоровление и поддержание благоприятной для всего живого окружающей среды. Именно это их экологическое, а не рекреационное назначение закреплено Федеральным законом «Об охране окружающей среды» как приоритетное (ст. 61 ч. 2)», — заключили специалисты.