Красногорск, , 14:30 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 56 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 11 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Днем ранее, 10 ноября, в Подмосковье было зафиксирована смерть 55 пациентов, болеющих COVID-19. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 9 ноября. В тот день число смертей пациентов с коронавирусом составило 62 человека.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончался 9 352 человека.

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