Магас, , 14:27 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки были зафиксированы три случая смерти пациентов от COVID-19. Всего от опасной инфекции умерли в регионе 393 человека сообщили 11 ноября в республиканском оперативном штабе

Коронавирус Kurganobl.ru

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За прошедшие сутки также увеличилось еще на 83 человека число новых заболевших COVID-19. За те же сутки выздоровели 93 пациента. Общее число носителей коронавируса в Ингушетии достигло 24 554 человек, сумели справиться с болезнью 22 844 из них.

В настоящее время в республике находятся на лечении 1868 «активных» больных. По данным на 10 ноября, госпитализированы в ковидные госпитали 374 пациента, в том числе 190 — с подтвержденным диагнозом. Из них находился в реанимации 41 человек, в том числе 25 — были подключены к аппаратам ИВЛ.