Омск, 11 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Жителю Омской области, напавшему на корреспондентов НТВ, вынесен приговор. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в региональном следственном управлении СКР.

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32-летний мужчина признан виновным в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Установлено, что 28 мая 2021 года в селе Покровка житель региона напал на корреспондентов. Они снимали сюжет о преступлении, совершённом в отношении несовершеннолетних девочек. Мужчина пытался забрать у оператора камеру, толкнул его в плечо. Потерпевший упал на землю, повредив видеокамеру. Также злоумышленник угрожал корреспондентам металлическим прутом.

Омский районный суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске в сентябре 2021 года были осуждены двое поджигателей автомашины журналистки.

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