Джакарта, , 14:27 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс запустит совместную с национальным контртеррористическим агентством Индонезии рабочую группу по противодействию терроризму, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В наших отношениях есть большой потенциал для сотрудничества, и я хотел бы углубить партнерство между двумя странами в таких ключевых областях, как технологии, торговля, инвестиции и безопасность», — заявила глава МИД Великобритании.

Стороны договорились активизировать сотрудничество в области цифровой экономики и кибербезопасности.

Элизабет Трасс во время визита в Индонезию также обсудила план постройки фрегата в индонезийском городе Сурабая.

Производство фрегата Arrowhead 140 было официально объявлено министром обороны Индонезии Прабово Субианто во время визита в Лондон.

Индонезия и Великобритания договорились о сотрудничестве в области технологий. Некоторые из запланированных технологических разработок включают разработки сети 5G, 6G, а также искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии встретился с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, чтобы обсудить стратегическое экономическое сотрудничество.