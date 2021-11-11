Чебоксары, 11 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор по резонансному ДТП на пешеходном переходе по Президентскому бульвару. Водитель спортивного автомобиля, сбивший женщину, суд на один год ограничил в свободе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в центре Чебоксар в ночь с 14 на 15 мая 2021 года на Президентском бульваре. Следствие установило, что 24-летний водитель спортивного автомобиля Chevrolet Camaro ехал на скорости около 70 км/ч и не остановился на красный свет перед регулируемым пешеходным переходом, сбив переходившую дорогу женщину с собаками.

В результате ДТП женщина получила множество травм.

В прокуратуре отмечают, что фигурант уголовного дела признал вину. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Решением суда ему назначен один год ограничения свободы и лишения права управления транспортными средствами. Также с него взыскана сумма морального вреда. Приговор не вступил в силу.

Правоохранители поясняют, что при вынесении приговор суд учёл, что к уголовной ответственности мужчина привлечён впервые, оказал медицинскую и иную помощь потерпевшей, частично возместил вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансное ДТП произошло в Чебоксарах вечером 6 ноября 2021 года по проспекту Мира. Предварительно установлено, что водитель Kia Optima сбил девочек, которые шли через дорогу на зелёный свет.

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